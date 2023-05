Motomondiale: Gp Francia. Slitta rientro Bastianini, tocca a Petrucci

Il pilota ternano ha gareggiato con la Ducati nelle stagioni 2019 e 2020 LE MANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Enea Bastianini non prenderà parte al GP di Francia, in programma a Le Mans il prossimo fine settimana. Dopo l'infortunio alla spalla destra di fine marzo durante la sprint a Portimao, il pilota Ducati era sceso in pista per le prove libere a Jerez la scorsa settimana, ma aveva poi deciso di ritirarsi il sabato a causa del dolore e della mancanza di forza che gli impedivano di guidare al meglio la sua Desmosedici GP. Rientrato in Italia, ha ripreso subito la riabilitazione ma, dopo alcuni consulti medici e in comune accordo con la sua squadra, ha preferito prendersi ancora del tempo per poter recuperare completamente la forma fisica per il GP d'Italia, in programma al Mugello a inizio giugno. Con Michele Pirro impegnato nel secondo round del Campionato Italiano Superbike l Mugello nello stesso fine settimana di Le Mans, Ducati ha deciso di schierare, come compagno di squadra di Bagnaia in Francia, Danilo Petrucci. Il pilota ternano, già in Ducati nelle stagioni 2019 e 2020, ottenne proprio a Le Mans la sua seconda vittoria in MotoGP. "Sono molto contento di tornare a correre in MotoGP, anche se ovviamente mi dispiace che Enea debba saltare un'altra gara", commenta il pilota ternano. Impegnato nel Mondiale Superbike con la Panigale V4R del Barni Spark Racing Team, Petrucci ricorda che "a Le Mans con la Desmosedici GP ho vinto la mia ultima gara in MotoGP. Sarà un onore poter provare la moto campione del Mondo e rimettere la tuta con la quale ho vinto in passato. È un emozione indescrivibile e non vedo l'ora di tornare in pista insieme a tutto il team. Un grazie a Barni per avermi lasciato cogliere questa opportunità e a Ducati per aver pensato a me". Bastianini, dal canto suo, si dice "dispiaciuto di non poter partecipare al GP di Francia a Le Mans, dove lo scorso anno ho ottenuto una fantastica vittoria ma, purtroppo, ancora non sono completamente guarito. Dopo Le Mans, il Mondiale avrà tre settimane di stop durante le quali farò tutto il possibile per recuperare in tempo per l'appuntamento di casa al Mugello, in programma a giugno". foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 05-Mag-23 16:12