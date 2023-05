Volley: Taranto. Ingaggiato schiacciatore cubano Gutierrez

Classe 2001, arriva dalla Top Volley Cisterna TARANTO (ITALPRESS) – Josè Miguel Gutierrez sarà il nuovo schiacciatore della Gioiella Prisma Taranto per la stagione 2023-24. Il giovane martello cubano classe 2001 per 194 cm si è messo in mostra nell'ultimo campionato tra le fila della Top Volley Cisterna, dove era giunto dopo due stagioni trascorse in Francia con le maglie dello Chaumont Volley-Ball 52 e dello Stade Poitevin Poitiers. Nella sua annata italiana ha totalizzato 113 punti totali di cui 23 in battuta, risultando determinante, in molte occasioni, alla salvezza ottenuta con ampio margine dalla squadra laziale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 05-Mag-23 09:03