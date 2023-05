Volley: Ufficiale, Velasco da settembre nuovo allenatore della UYBA

L'ex ct dell'Italia guiderà la prossima stagione il team di Busto Arsizio. MILANO (ITALPRESS) – "La UYBA Volley è orgogliosa di annunciare ufficialmente che il nuovo allenatore della squadra per la stagione 23/24 sarà Julio Velasco". Così il club di Busto Arsizio ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex ct dell'Italvolley. "E' questo il primo colpo di mercato della società del presidente Giuseppe Pirola, che grazie al contratto triennale firmato con il nuovo coach, si appresta a vivere un nuovo entusiasmante corso, una nuova vita, un progetto sostenibile a medio-lungo termine guidato dal maestro argentino. Attualmente impegnato come direttore tecnico del settore giovanile della FIPAV, Velasco sarà di fatto sulla panchina biancorossa dal 1° settembre, ma è già al lavoro con la società per la costruzione della nuova squadra", si legge ancora nella nota diffusa oggi. "La nuova e-work Busto Arsizio sarà caratterizzata da una forte rappresentanza di giocatrici giovani e di prospettiva, ma vedrà anche la presenza di giocatrici di esperienza: l'obiettivo è quello di creare una squadra competitiva e equilibrata, in grado di ben figurare da subito e di crescere insieme negli anni", prosegue il club di Busto Arsizio. Julio Velasco, classe 1952 originario di La Plata, è l'allenatore per eccellenza e il primo coach straniero a guidare la nazionale italiana maschile; con l'Italvolley ha collezionato dal 1989 al 1996 3 ori europei, 2 mondiali, un argento olimpico e 5 vittorie nella World League, crescendo e formando uno dei gruppi più forti di tutti i tempi, in quella che è passata alla storia come l'epopea della generazione di fenomeni. Julio Velasco ha legato la sua fama anche ai successi ottenuti con le squadre di club, su tutti quelli conquistati con la Panini Modena, con cui ha inanellato quattro campionati italiani consecutivi dal 1986 al 1989. Ogni passo della carriera di Velasco ha lasciato un segno indelebile nel mondo della pallavolo: un esempio ne è la creazione del Club Italia, nato da una sua intuizione dopo aver allenato la nazionale femminile nel biennio 1997-98, per permettere alle giocatrici di talento di allenarsi tutto l'anno senza lo stress legato alle competizioni con le proprie società. Velasco ha conosciuto e alimentato tante realtà diverse: come allenatore di nazionale ha portato la sua esperienza nei team di Repubblica Ceca, Spagna e Iran, oltre che in quella italiana e quella argentina naturalmente. La fama di Julio Velasco ha varcato anche i confini della pallavolo: per la sua grande cultura, per la sua immensa conoscenza dello sport a 360 gradi, per le capacità di comunicazione, motivazione e gestione del gruppo, ha assunto anche il ruolo di dirigente nelle società calcistiche di Inter e Lazio. "UYBA Volley è onorata di avere alla guida della squadra un allenatore di così grande esperienza e reputazione come Julio Velasco. La società è convinta che la sua conoscenza del gioco e la sua capacità di motivare le giocatrici e l'ambiente aiuteranno a raggiungere nel tempo i risultati che i tifosi si meritano di tornare a sognare. La sua esperienza, la sua passione e la sua professionalità saranno un grande valore aggiunto sia per la UYBA che, ancora una volta, per tutto il mondo della pallavolo e dello sport", scrive la stessa società lombarda. "Nelle prossime settimane saranno comunicati i nomi delle giocatrici che comporranno il roster, in attesa di poter ammirare il maestro sul taraflex della e-work arena dal 1° settembre. UYBA Volley comunica anche che, in rispetto dell'attuale incarico ricoperto da Julio Velasco, ogni dichiarazione e intervista del nuovo coach delle farfalle sarà possibile dal 1° settembre. La società ritiene importante permettere al nuovo allenatore di completare il suo impegno attuale prima di focalizzarsi a tempo pieno sulla sua nuova avventura con la squadra biancorossa", si legge infine nel comunicato stampa odierno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 05-Mag-23 16:39