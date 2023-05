Calcio: Borussia Dtm. No a maxi-offerta Mancity,Bellingham vuole il Real

Il club inglese aveva offerto 15 milioni a stagione per 6 anni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jude Bellingham è sempre più vicino al Real Madrid. Il centrocampista inglese – secondo quanto riportato da Marca – avrebbe scelto i blancos facendosi convincere dalla proposta sportiva, piuttosto che cedere alle lusinghe della Premier League. Su di lui, infatti, oltre ai madrileni c'erano tanti altri top club europei, tra cui il Manchester City. Proprio i Citizens – con un contratto da 15 milioni a stagione per 6 anni – avevano fatto vacillare il giovane in forza al Borussia Dortmund. In attesa della decisione del club tedesco, Bellingham ha già scelto: se dovesse dipendere soltanto da lui il suo futuro sarà al Real Madrid. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 06-Mag-23 13:24