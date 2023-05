Calcio: Palladino “Non penso al futuro, voglio il Monza tra le prime 10”

"Izzo grande persona, contro il Torino una gara che vale molto", spiega il tecnico MONZA (ITALPRESS) – "Mi spiace di non essere in panchina contro il Torino, ma avrò modo di rivedere dopo mister Juric". Raffaele Palladino ha un ottimo rapporto con il collega granata. Sono stati compagni di squadra, sono entrambi allievi di Gasperini e l'attuale allenatore del Monza è stato anche un giocatore del croato, quando Juric allenava il Crotone. L'amicizia resta, ma lascia spazio al campo e alla rivalità tra due squadre appaiate a quota 45 punti. "E' una gara che vale molto, Il Torino è ben allenato e ci metterà in difficoltà, ma anche noi siamo pronti. Mi auguro di fare una grande gara come abbiamo fatto più volte". Un Monza che gioca bene e fa risultato con un Palladino che, al suo primo anno da allenatore, ha già conquistato tanti estimatori. Secondo alcune indiscrezioni di mercato anche della Juventus, il club dove è cresciuto da calciatore. "Io non ho ricevuto nulla, a gestire queste cose è il mio agente. In questo momento non voglio distrazioni, voglio centrare l'obiettivo di entrare tra le prime dieci". Detto che farà "certamente qualche cambio per questa trasferta", Palladino parla anche di Izzo, un ex del match che sta vivendo un momento molto complicato dal punto di vista personale. "Con Izzo ho un rapporto dal valore umano eccezionale, è una grande persona, quando c'è amicizia è tutto facile. In questo momento gli siamo vicini, ha il sorriso stampato sul viso, sono certo che alla fine farà ancora meglio", dice il tecnico del Monza, in merito al suo difensore alle prese con una brutta vicenda giudiziaria che lo ha visto ricevere una sentenza di condanna di 5 anni in primo grado. Meglio parlare di calcio, non tanto della suggestione Ibrahimovic ("E' il mio modello di gioco, mi piaceva molto, mi accodo a quello che dice Galliani, per il prossimo anno vedremo"), quanto di una squadra che gli ha dato tanto. "Io con i miei ragazzi sono me stesso, cerco di essere leale, perché prima di tutto, più che i calciatori, guardo l'uomo. So che vanno capiti e mi piace toccare questo tasto quando mi confronto con loro. Ogni giorno porto via qualche insegnamento, ho imparato molto, ho cercato di evitare errori, ci sono state difficoltà che abbiamo superato con il lavoro", dice Palladino che poi si sofferma su uno dei suoi attaccanti. "Gytkjaer vive per il gol, lo scorso anno è stato protagonista nel fine stagione, anche quest'anno ha creato molto, è stato sfortunato, mi auguro che si blocchi, anche perché lui è stato il primo a segnare nella mia gestione", spiega il tecnico che rivolge anche un pensiero a Silvio Berlusconi, il patron del club ancora ricoverato in ospedale, ma in netto miglioramento. "Ho sentito il presidente, è in grande forma, mi trasmette grande passione, è felice per gli ultimi successi della squadra", ha concluso Palladino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 06-Mag-23 13:42