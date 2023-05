Il fuoriclasse argentino è stato sospeso per il viaggio non autorizzato PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nonostante il video di scuse di ieri, Lionel Messi non figura nella lista dei convocati del Psg per il match di domani contro il Troyes. Dopo il viaggio senza permesso in Arabia Saudita, il club ha sospeso l'argentino per due settimane. Regolarmente tra i convocati gli italiani Donnarumma e Verratti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Mag-23 15:28