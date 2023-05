Formula E: Cassidy vince round Monaco e balza in testa alla classifica

Scavalcato Wehrlein che non fa meglio dell'undicesimo posto MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Con una grande rimonta dal nono posto, Nick Cassidy (Envision Racing) vince il nono round del campionato di Formula E sulle strade del Principato di Monaco. L'australiano si mette alle spalle il connazionale Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Jake Dennis (Avalanche Andretti), che conquista il podio risalendo dall'undicesima posizione. Cassidy, al secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto nella seconda gara di Berlino, balza anche in testa alla classifica iridata a scapito di Pascal Wehrlein, che con la sua Porsche 99X Electric non è riuscito a far meglio dell'undicesima piazza: sale a 121 punti l'australiano contro i 100 del tedesco, con Dennis terzo a quota 96. Prossima tappa a Giakarta, con due gare il 3 e 4 giugno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 06-Mag-23 17:59