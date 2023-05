Tennistavolo, Nazionali azzurre qualificate agli Europei di Malmoe

La manifestazione è in programma in Svezia dal 10 al 17 settembre. ROMA (ITALPRESS) – L'Italia del tennistavolo si è qualificata con entrambe le Nazionali agli Europei in programma dal 10 al 17 settembre a Malmoe, in Svezia. Il pass è arrivato nel corso della seconda fase di qualificazione svolta a Osijek, in Croazia. La compagine femminile, che era guidata da coach Elena Timina e composta da Giorgia Piccolin (Centro Sportivo Esercito), Nicole Arlia e Gaia Monfardini (Tennistavolo Castel Goffredo) e Nikoleta Stefanova (CIATT Prato), era stata sorteggiata nel Gruppo 2 e ha battuto per 3-0 la Finlandia e per 3-1 la Grecia. Contro le scandinave si sono imposte Stefanova, per 3-0 su Marina Donner, Piccolin, per 3-1 su Aleksandra Titievskaja, e Monfardini, per 3-0 su Ramona Maarit Betz, mentre contro le elleniche sono andate a segno Stefanova, per 3-1, e Piccolin, per 3-0, su Konstantina Paridi e Arlia, per 3-2 su Malamatenia Papadimitriou. Piccolin precedentemente era stata rimontata da 2-0 e sconfitta per 3-2 da Aikaterini Toliou. Sul fronte maschile, Leonardo Mutti (Aeronautica Militare), Matteo Mutti (Top Spin Messina), John Oyebode (Tennistavolo Sassari) e Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari), seguiti in panchina da Lorenzo Nannoni, hanno fatto doppietta nel Gruppo 3, con il 3-1 sulla Serbia e il 3-0 sul Lussemburgo. Hanno siglato la bella impresa contro i serbi Matteo Mutti, con il 3-2 su Marko Jevtovic e il 3-1 su Dimitrije Levajac, e Oyebode, con il 3-1 su Zsolt Peto. Leonardo Mutti ha ceduto a Levajac. Il successo sui lussemburghesi è stato merito del 3-0 di Matteo Mutti su Luka Mladenovic, del 3-1 di Rossi su Eric Glod e del 3-1 di Oyebode su Mael Van Dessel. "Siamo veramente felici – spiega il presidente federale Renato Di Napoli – di aver centrato questo risultato, che era uno degli obiettivi della nostra stagione. Abbiamo cercato di mettere gli atleti e i tecnici nelle migliori condizioni per preparare l'appuntamento di Osijek e loro hanno risposto con grande impegno e in campo si sono espressi su ottimi livelli, battendo avversari molto competitivi. Andremo a Malmoe pronti a giocarci al meglio le nostre possibilità di ben figurare". – foto ufficio stampa Fitet – (ITALPRESS). gm/red 06-Mag-23 17:56