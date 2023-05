(Adnkronos) – A 25 anni dalla sua fondazione Umana avanza un dialogo sulle trasformazioni che in questi anni, hanno profondamente mutato il mondo del lavoro. Protagonisti dell’appuntamento le imprese, Confindustria e le parti sociali, riuniti a Venezia in occasione del convegno “Lavoro, fabbrica di valori: percorsi per il tempo nuovo”