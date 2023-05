Calcio: Bologna. Motta “Nostro dovere fare sempre il massimo”

Il tecnico rossoblù "Arnautovic? Marko ci sarà, farà parte del gruppo" BOLOGNA (ITALPRESS) – Domani sera posticipo a Reggio Emilia tra Sassuolo e Bologna. Alla vigilia Thiago Motta ha fatto il punto dopo la sconfitta a Empoli: "Dobbiamo iniziare meglio, subito a partire dalla prossima – ha detto il tecnico rossoblù in conferenza stampa -. Il secondo gol di Empoli è un gol evitabile, studiamo sempre gli avversari e sapevamo come si sarebbero mossi, quindi quello è un gol evitabile. Sulla concentrazione posso dire che per me si vede tutti i giorni, quando i ragazzi si allenano bene, si concentrano in campo come in sala video, mangiano bene e dormono bene… tutto questo fa parte dell'essere un bravo professionista. La concentrazione è tutti i giorni, non solo il giorno della partita. I miei giocatori lo fanno e di questo sono contento, Posch è un esempio perfetto. Arnautovic? Marko ci sarà, farà parte del gruppo". Thiago Motta si è poi soffermato sull'assenza di Soumaoro: "Non mi preoccupa la costruzione della fase difensiva perché gli altri sanno già cosa fare. La nota negativa è l'infortunio di Souma, mi dispiace tantissimo per lui. E' un ragazzo importante per il gruppo, sempre presente pur con il suo carattere, cerca sempre di aiutare i compagni e avere un infortunio del genere è qualcosa di difficile da affrontare. Sono però convinto che sarà in grado di affrontarlo al meglio e di tornare al suo livello: il club in questo gli starà vicino, e gli permetterà di tornare al massimo. Questa situazione è tanto negativa, ma sarà da esempio per tutti". Sull'ipotesi Bonifazi ha aggiunto: "Kevin ha grandi potenzialità, deve dare continuità. Ha grandi qualità tecniche e fisiche, oltre che mentali. Ha tutto in mano per fare bene il suo lavoro e diventare un giocatore importante. Noi siamo li per accompagnarlo". Infine, l'allenatore dei felsinei ha concluso parlando degli avversari: "Sono una squadra forte, con giocatori di qualità. In questo momento se gli si lascia la palla ti mette in grande difficoltà. Mi aspetto il miglior Sassuolo possibile in questo momento. La cosa che conta è essere determinati e concentrati, fare il massimo è il nostro dovere". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/xd6/gm/red 07-Mag-23 15:22