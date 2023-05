Fiorentina, omaggio dei dirigenti viola a Maradona

Mazzo di fiori in un mausoleo pagano in centro a Napoli FIRENZE (ITALPRESS) – Visita della dirigenza viola quest'oggi nel centro di Napoli e omaggio nel capoluogo campano al ricordo dello storico numero 10 azzurro, Diego Armando Maradona. Il profilo Twitter del club viola ha pubblicato due foto in cui si vedono il presidente ed il direttore gigliato, Rocco Commisso e Joe Barone, portare un mazzo di fiori proprio sotto una sorta di mausoleo pagano dedicato a Maradona in pieno centro a Napoli. Questo pomeriggio, alle ore 18, è in programma allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli il fischio di inizio della sfida fra i neo campioni di Italia allenati da Luciano Spalletti e la Fiorentina. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xb8/pc/red 07-Mag-23 11:12