Juve, Allegri “Discorso champions non ancora chiuso”

Il tecnico si è detto rammaricato per i cori a Vlahovic BERGAMO (ITALPRESS) – "No il discorso Champions non è chiuso, manca tanto. Queste sono sempre partite di sofferenza, mancano tanti punti, Inter e Milan hanno alzato la quota Champions. Con l'Inter e Lazio abbiamo lo scontro diretto a favore, col Milan dobbiamo ancora giocare, ma lo scontro diretto è a sfavore. Siamo partiti bene, quando a rallentare il pallone loro hanno preso fiducia. Abbiamo difeso bene come squadra, hanno fatto bene anche Vlahovic e Chiesa, quando sono rientrati per le ripartenze". Lo ha Massimiliano Allegri al termine del match vinto 2-0 contro l'Atalanta. Il tecnico bianconero ha commentato i cori contro Vlahovic. "Purtroppo continuano, bisogna combatterli, in campo però bisogna cercare di ignorarli altrimenti creiamo confusione, poi chi di dovere prenderà le decisioni. Mi sono raccomandato che il comportamento verso gli arbitri deve essere corretto altrimenti rischiamo di perdere uomini senza senso in un momento delicato della stagione". (ITALPRESS). pia/pc/red 07-Mag-23 15:10