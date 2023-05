Motocross, Herlings vince in Spagna e supera il mito everts

ROMA (ITALPRESS) – Jeffrey Herlings ha vinto il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del mondiale di Motocross. Per l'olandese della Ktm, doppio successo in gara 1 e 2 che vale il record perchè con 102 vittorie in carriera, supera il mito Stefan Everts, l'uomo più titolato in questo sport che si è fermato a 101. Il nostro Mattia Guadagnini (GasGas), grazie a due terzi posti, chiude secondo la classifica complessiva dell'appuntamento spagnolo. Terzo lo spagnolo della Honda Ruben Fernandez, grazie aun quinto e un secondo posto. In gara 1 Herlings aveva preceduto Prado e Guadagnini. In classifica comanda lo spagnolo Jorge Prado (GasGas) che ha sei punti di vantaggio su Herlings. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 07-Mag-23 18:11