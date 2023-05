Motocross, Maxime Renaux si ritira dal Gran Premio di Spagna

Per il pilota francese infortunio al piede in qualifica ROMA (ITALPRESS) – Sfortunato Maxime Renaux. Il pilota francese è stato costretto a ritirarsi dal Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del mondiale di Motocross. Renaux è attualmente quarto nella classifica di campionato MXGP. Il pilota ha riportato un infortunio al piede nella manche di qualifica. Il pilota Monster Energy Yamaha tornerà ora in Francia per organizzare il proprio recupero e pianificare il rientro in pista. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 07-Mag-23 11:21