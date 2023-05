Pattinaggio artistico, agli Europei in Portogallo 12 medaglie Italia

Il bilancio è di 5 ori, 2 argento e 5 bronzi ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario in Portogallo sui Campionati Europei 2023 di Pattinaggio Artistico Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. l'Italia sale sul tetto d'Europa con 12 medaglie totali e 5 ori, uno dei quali conquistato oggi, nella giornata conclusiva della Gara continentale. Sono 2 le medaglie d'argento e 5 quelle di bronzo portate a casa dagli azzurri, che superano i rivali di sempre, gli Spagnoli. Gli Iberici devono accontentarsi della seconda piazza, con 9 medaglie totali e 3 ori. L'ultimo giorno si apre con le gare del Sincronizzato Senior ed è subito oro per i nostri colori. I campioni europei 2022, Monza Precison Team (Astro Roller Skating ASD – MB) confermano il titolo anche in Portogallo, grazie allo show "The Iron Mask", con le coreografie degli allenatori Paola Biella e Roberto Riva e il punteggio di 67.78, che vale l'oro 2023. Podio che si colora ulteriormente di azzurro grazie ai Precision Skate Bologna (Progresso Fontana, Polisportiva Lame – Pol. Spring Sez. Patt. BO – Dil. Aprutino TE) che centrano il bronzo con 63.04. I campioni italiani 2023, allenati da Sara Matucci e da Sara Saletti (che cura anche le coreografie), hanno presentato il programma "I have a dream". Tra i due gruppi azzurri, i tedeschi Dream Team che con il programma "Birds Flight" conquistano l'argento, grazie al punteggio di 65.18. Finisce fuori dal podio l'altro gruppo italiano Sincro Roller (Sincro R. Calderara BO), già medaglia d'argento ai campionati italiani 2023, che qui a Paredes chiude quarto con spettacolo dal titolo "Duende" che vale 53.52 punti. Il gruppo ha come coreografa e allenatrice Barbara Calzolari, affiancata da Cristina Lippi, Ilaria Bianchini, Roberto Stanzani e Giovanni Piccolantonio. I Sincro Roller hanno ottenuto il terzo posto ai Mondiali di Buenos Aires 2022. – foto: ufficio stampa Fisr (ITALPRESS). pc/com 07-Mag-23 11:49