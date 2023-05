Calcio: Milan. Leao rassicura tifosi “Torno presto, sono ottimista”

"L'infortunio non mi preoccupa", le parole dell'attaccante MILANO (ITALPRESS) – "L'infortunio non mi preoccupa, torno presto. Sono ottimista". Rafael Leao, a due giorni dalla semifinale d'andata di Champions fra Milan e Inter, rassicura i tifosi rossoneri sulle sue condizioni dopo l'infortunio di sabato contro la Lazio, una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L'attaccante portoghese, intervenuto nella chat "The Residency", definisce poi Mbappè l'avversario più forte affrontato e strizza l'occhio: "Dovrebbe venire al Milan, già è un nostro tifoso", le sue parole riportate dalla stampa lusitana. E su Ibrahimovic aggiunge: "Una leggenda, è come un fratello maggiore, spero torni a dare assist come prima". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Mag-23 15:14