Rugby: Scozia. Ct Townsend prolunga il contratto fino ad aprile 2026

Il tecnico è alla giuda della selezione 'Higlander' dal 2017 EDIMBURGO (SCOZIA) (ITALPRESS) – La Scottish Rugby Federation (SRU) ha formalizzato il prolungamento del contratto del suo ct Gregor Townsend. L'ex apertura-centro, che ha collezionato 84 presenze con la nazionale scozzese, è alla guida degli Highlanders dal 2017, ha firmato fino ad aprile 2026, un anno prima della Coppa del Mondo 2027 in Australia. "Gregor Townsend è stato l'allenatore di maggior successo da quando il rugby è diventato professionista e crediamo che sia la persona ideale per guidare la squadra, soprattutto ai Mondiali di quest'anno", ha sottolineato il presidente dell'SRU, Mark Dodson. Da parte sua, Townsend si è dichiarato onorato di continuare l'avventura alla guida della selezione scozzese: "È un grande onore e sono entusiasta del potenziale della squadra e del gioco che può offrire contro le migliori squadre del mondo. Lo staff e io siamo rimasti colpiti dai progressi che la squadra ha fatto in questa stagione. Pensiamo di poter ottenere qualcosa di speciale con questo gruppo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Mag-23 12:29