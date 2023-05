Milano-Cortina: Malagò “Comitato lavora per risolvere criticità”

"Voglio fare i complimenti ad Andrea Varnier e tutta la squadra", dice il presidente del Coni ROMA (ITALPRESS) – "Sono stati 3 giorni estremamente positivi e propositivi. E' stato sviscerato ogni argomento, come è giusto che sia, e voglio fare i complimenti ad Andrea Varnier e tutta la squadra, perchè sono stato coinvolto in tutte le discussioni e non c'è mai stata una situazione in cui le criticità non hanno intrapreso la strada verso una soluzione o che è già stata trovata". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina, nel corso di una conferenza stampa online dopo la tre giorni di visita della Commissione del Cio. "A mille giorni dall'evento è normale e giusto che ci siano tutte le situazioni ancora work in progress e siamo felici di questa atmosfera di grande complicità. Nessuno vuole nascondere niente, ma da parte di tutti c'è la volontà di dare un valore aggiunto", conclude Malagò. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Mag-23 15:24