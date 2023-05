Milano-Cortina: Varnier “Pista da bob costerà 85 milioni di euro”

"Il nostro impegno verso la sostenibilità, sia ambientale che finanziaria, è molto forte", dice il Ceo del comitato organizzatore ROMA (ITALPRESS) – "Pur ribadendo che non siamo l'entità che costruisce l'impianto, ma partecipando alla cabina di regia, possiamo dire che i lavori sono stati interamente finanziati e l'ammontare del costo è di 85 milioni di euro, i tempi previsti sono rispettati e noi siamo impegnati a monitorare questo andamento per essere certi che si arriverà in tempo". Così Andrea Varnier, CEO del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 nel corso di una conferenza stampa online dopo la tre giorni di visita della Commissione del Cio, sulla nuova pista di bob. "Il nostro impegno verso la sostenibilità è molto forte, sia quella ambientale che finanziaria. Abbiamo deciso di fare uno sforzo per mantenere il budget complessivo uguale a quello della candidatura. Non ci occupiamo di costruzione delle opere, ma sulla sostenibilità ambientale, che rimane uno dei pilastri sul quale stiamo ragionando, noi siamo molto attenti individuando quali sono le iniziative per minimizzare l'impatto dei giochi e per mettere in piedi una serie di iniziative che rimangano anche dopo la manifestazione", ha concluso. – foto Fondazione Milano-Cortina – (ITALPRESS). spf/ari/red 11-Mag-23 15:28