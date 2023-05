Volley: A1 donne. Firenze conferma coach Parisi

Conferma anche per tutto il resto dello staff tecnico FIRENZE (ITALPRESS) – Carlo Parisi sarà ancora il capo allenatore de Il Bisonte Firenze: in virtù del contratto pluriennale firmato col club del presidente Elio Sità, il tecnico calabrese potrà portare avanti l'ottimo lavoro cominciato a gennaio, quando si è insediato sulla panchina della prima squadra guidandola allo storico record di cinque vittorie consecutive in A1 e sfiorando la prima qualificazione a una competizione europea. Al suo fianco Parisi avrà ancora il secondo allenatore Marcello Cervellin, il terzo allenatore Francesco Onori, il collaboratore tecnico Carlo Maria Mitti, lo scoutman Lorenzo Librio, il preparatore atletico Maurizio Negro, i fisioterapisti Michele Savarese, Chiara Burgassi, Giuditta Lunghini e Gioele Corti, il medico Cristina Scaletti e la team manager Valentina Tiloca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 11-Mag-23 15:15