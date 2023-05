Volley: Modena. Ingaggiato il russo Maksim Sapozhkov

L'opposto classe 2000 arriva dalla WithU Verona MODENA (ITALPRESS) – Maksim Sapozhkov è un nuovo giocatore di Modena Volley. L'atleta russo classe 2000 sarà l'opposto dei gialli per la stagione 2023/2024. Sapozhkov, fisico impressionante e margini di crescita ancora importanti, ha vestito nell'ultima stagione la maglia della WithU Verona con eccellenti risultati, chiudendo la Regular Season al secondo posto assoluto per media punti/set in Superlega. Il giovane posto due ha cominciato la propria carriera con la maglia della Lokomotiv Novosibirsk, per poi collezionare altre esperienze fra Russia e Bielorussia prima di approdare in Italia nel 2022. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Mag-23 10:13