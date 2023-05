Volley: Taranto. Ingaggiato l’opposto azzurro Lorenzo Sala

"Dopo due anni fantastici a Modena qui per il grande salto, c'è un progetto ambizioso", dice il classe 2002 TARANTO (ITALPRESS) – Il Gioiella Prisma Taranto ha annunciato l'ingaggio dell'opposto Lorenzo Sala, classe 2002 per 2 metri di altezza, figlio dell'ex centrale di Modena, Andrea, e appena chiamato in azzurro. "Quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida è il bel progetto ambizioso di Taranto – dichiara Lorenzo Sala – e avere la possibilità di mettermi in gioco e fare finalmente il grande salto finale dopo due anni fantastici a Modena che mi hanno aiutato tanto. Le mie ambizioni per il futuro sono quella di fare il meglio possibile e diventare un giocatore di peso su cui Taranto può contare anche quando la palla scotta. La convocazione in Nazionale è una bella ciliegina sulla torta del bell'anno che è appena terminato: mi giocherò tutte le carte e penserò a fare il meglio possibile per il gruppo e per la crescita mia come persona perché da Fefè e tutti i grandi campioni che sono presenti in azzurro si può solo imparare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 11-Mag-23 10:07