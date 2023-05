Calcio: Reggina, Cardona “Non faremo ricorso contro -5”

"Riconosciuta la nostra legalità, ce la giocheremo in campo" REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – "La Reggina non ricorrerà al Coni". Lo ha annunciato il presidente della società amaranto, Marcello Cardona, in conferenza stampa allo stadio "Oreste Granillo" di Reggio Calabria, all'indomani della decisione della Corte federale d'appello che ha ridotto di due punti (da -7 a -5) la penalizzazione inflitta. La Reggina adesso si trova a quota 47 punti, in ottava posizione in classifica, ultima utile in chiave playoff. "I punti di penalizzazione – ha sottolineato Cardona – sono per questioni amministrative, non per illecito sportivo. La Reggina – ha precisato – non ha commesso alcun illecito: non abbiamo fatto congreghe con nessuno, abbiamo seguito un percorso amministrativo in cui la giustizia sportiva in tutti i gradi ci ha riconosciuto trasparenza e legalità"."Abbiamo profondo rispetto delle istituzioni", ha poi aggiunto il massimo dirigente amaranto, che ha ricordato che al momento, a due partite dalla conclusione del campionato, la squadra è nei playoff. "Accertato che viene riconosciuta in modo chiaro e netto questa trasparenza e questa legalità – ha affermato -, che siamo ritornati dove eravamo, cioè dentro quel range importante dei playoff a un attimo dalla fine del campionato, e sapendo che abbiamo un team importante che ha dimostrato quanto valiamo, continuiamo a giocarcela sul campo". Nel frattempo si continuerà ad affrontare la questione societaria, che vede il club impegnato a risanare i debiti della precedente gestione. "Questa società deve essere sanata e deve essere in grado di fare progettazioni importanti che sono già in atto", ha spiegato. In ogni caso, "la Reggina vuole rispettare le regole e le istituzioni". Quanto al piano di ristrutturazione del debito, "ci sarà uno step importante quando l'iter dei tempi del concordato finisce. Siamo fiduciosi perché è stato fatto un bel piano e sono state presentate fideiussioni. Guardiamo al futuro con serenità". – foto xa5/Italpress – (ITALPRESS). xa5/glb/red 12-Mag-23 15:19