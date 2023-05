Calcio: Spezia. Nzola rinnova, con le ‘Aquile’ fino al 2026

L'attaccante angolano, classe '96, è già nella storia del club ligure LA SPEZIA (ITALPRESS) – Lo Spezia ha reso noto di "aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatore Mbala Nzola alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2026". Il nazionale angolano, classe '96, con le Aquile ha totalizzato 97 presenze, mettendo a referto finora "35 reti in gare ufficiali, tra cui anche i 13 sigilli realizzati nel campionato in corso, guadagnandosi così un posto eterno nella storia del club tra i migliori marcatori di tutti i tempi, essendo in quattordicesima posizione per reti siglate in tutte le competizioni e in tredicesima posizione, considerando solo le reti segnate in gare di campionato. Miglior marcatore in Serie A della storia dello Spezia, tra gli eroi della promozione in massima serie e delle due successive salvezze consecutive, Nzola è ormai una bandiera affermata del club, e con la maglia bianca indosso ha vissuto un lungo percorso caratterizzato da reti a dir poco importanti e emozionanti, passando dalla terza rete realizzata nella semifinale playoff di ritorno contro il Chievo in Serie B, al gol da tre punti nella prima storica affermazione casalinga contro l'Inter dello scorso 10 marzo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 12-Mag-23 15:26