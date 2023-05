Tennis: Internazionali. Fognini al terzo turno, battuto Kecmanovic

Il ligure si impone per 6-3 7-6 (6) e continua la sua corsa a Roma. ROMA (ITALPRESS) – Fabio Fognini è approdato al terzo turno degli "Internazionali d'Italia", torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista ligure, numero 130 del mondo, in gara grazie a una wild card, dopo aver superato Andy Murray al debutto, ha sconfitto oggi, in uno Stadio Nicola Pietrangeli gremito, il serbo Miomir Kecmanovic, numero 37 del ranking internazionale e trentesimo favorito del tabellone, col punteggio di 6-3 7-6 (6). Ai sedicesimi di finale l'azzurro affronterà il vincente del match Fils-Rune. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 12-Mag-23 18:02