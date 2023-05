Calcio: Champions. Ceferin “Finale a Istanbul, semifinali ancora aperte”

"L'inter ha un vantaggio, ma tutto è ancora possibile, City-Real al 50%", dice il presidente Uefa LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – "A volte non so se ridere o piangere…Qualcuno scrive che noi stiamo pensando a qualcosa e immediatamente tutti i mezzi di informazione pubblicano l'indiscrezione senza nemmeno interpellarci. Noi non abbiamo mai parlato di cambiare la data o la sede della finale, chi ha pubblicato per primo il contrario ha inventato tutto". Netto e chiarissimo il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, esclude che la finale di Champions possa cambiare sede e non disputarsi a Istanbul così come scritto nei giorni scorsi dalla stampa britannica. Il numero 1 del calcio europeo, che ha partecipato a una partita benefica di calcio a 5 tra vecchie glorie organizzata a Litija, non si sbilancia sulle due finaliste. "L'Inter dopo il risultato dell'andata ha preso un vantaggio, ma tutto è possibile, mentre in Manchester City-Real Madrid è ancora tutto aperto, direi che sono 50 e 50". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 13-Mag-23 15:04