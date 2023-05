Calciomercato: Psg. Per ‘A Bola’ accordo raggiunto tra Al Hilal e Messi

Secondo il quotidiano portoghese raggiunta l'intesa con un ingaggio da 500 milioni LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Nonostante le secche smentite del padre e agente Jorge, continuano ad arrivare indiscrezioni circa un accordo ormai trovato tra Lionel Messi e l'Al Hilal, club dell'Arabia Saudita che vuole a tutti i costi (ed è proprio il caso di dirlo) portare il campione del mondo nella proprio rosa. Secondo il sito del quotidiano "A Bola", infatti, la società di Riyadh e il giocatore hanno raggiunto un'intesa per uno stipendio da 500 milioni a stagione. Una cifra enorme per l'argentino che in Arabia Saudita ritroverebbe da avversario il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, stella portoghese dell'Al-Nassr. Messi, 36 anni a giugno e in scadenza di contratto con il Psg, nei giorni scorsi è stato in Arabia Saudita, un viaggio non autorizzato dal club francese che lo ha sanzionato con due settimane di sospensione, poi ridotte dopo le scuse dello stesso giocatore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 13-Mag-23 10:18