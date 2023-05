Tennis: Internazionali. Sonego batte Nishioka e vola al terzo turno

Il piemontese supera in due set il giapponese con il punteggio di 7-5 6-3 ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego supera il secondo turno agli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 con 7.705.780 euro di montepremi in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista piemontese si è imposto sul giapponese Yoshihito Nishioka, testa di serie numero 25, con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un'ora e 46 minuti di gioco. L'azzurro sfiderà ora il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas, quinta forza del tabellone, e il portoghese Nuno Borges, interrotto per pioggia sul 6-3 4-3 per il greco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 13-Mag-23 20:06