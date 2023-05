volley: Modena. Ingaggiato il centrale tedesco Anton Brehme

Classe '99 arriva in gialloblù dopo tre stagioni nel Berlin Recycling MODENA (ITALPRESS) – Anton Brehme farà parte del roster di Modena Volley per la stagione 2023/2024. Centrale tedesco classe '99, Brehme arriva in gialloblù dopo tre stagioni nel Berlin Recycling Volleys, con cui ha conquistato tre campionati, una coppa di Germania e tre supercoppe. All'età di 19 anni ha fatto il suo esordio con la maglia della nazionale, con la quale ha partecipato agli europei 2019 e 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 13-Mag-23 10:28