Calcio: Juve. Szczesny “Sensazioni positive per Siviglia”

"E' la partita più importante della stagione" TORINO (ITALPRESS) – "Ci sono sensazioni positive per il Siviglia, soprattutto dopo quel gol al 96', fondamentale per energia ed entusiasmo. E' bellissimo giocare questa partita, la più importante della stagione: vogliamo andare a Budapest". A parlare, intervenuto sul canale Twitch della Juventus, è Wojciech Szczesny. "La chiamata della Juve? Semplicemente, quando è arrivata, ho detto 'eccomi!' – racconta il portiere polacco – Poi c'è stata la prima partita, il nostro stadio, tutti i nostri trofei rappresentati negli spogliatoi, capisci in fretta l'importanza di questo club". Ieri Szczesny è rimasto a riposo, lasciando i guantoni a Mattia Perin. "Abbiamo giocato una partita seria, senza sottovalutare nessuno, rispettando la Cremonese – le parole dell'ex portiere del Genoa – Poteva sembrare semplice, ma non lo era. In campionato, il Napoli ha meritato più di noi, merita un applauso, Noi ci siamo compattati quando tutti ci davano per finiti per la sentenza, che non ci ha tagliato le gambe". "La Juventus non è una scelta di comodo, è una scelta ambiziosa, perché indossare questa maglia ha un peso specifico differente, c'è il doppio della pressione – dice ancora Perin – Ho voluto restare qui, dal punto di vista personale si continua a crescere e come squadra si compete per vincere, indossando la maglia della squadra più gloriosa d'Italia". Zero presenze ma prezioso nello spogliatoio Carlo Pinsoglio: "Per me tornare alla Juve è stato il sogno di una vita, sono cresciuto qui, tornavo dopo sette anni. Il mio è un ruolo particolare ma lo so fare bene, essere qui e indossare la maglia della Juve è fonte di gioia immensa, qui è casa mia, quando mister Filippi mi chiamò per dire che sarei rimasto qui ero felicissimo. Il nostro giocatore più pericoloso? Di Maria". 15-Mag-23