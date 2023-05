Calcio: Europa League. Makkelie arbitra Siviglia-Juve, Vincic Bayer-Roma

Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno in programma giovedì NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per le semifinali di ritorno di Europa League in programma giovedì sera alle 21. Presso l'Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia, sarà l'olandese Danny Makkelie a dirigere la sfida tra la formazione di casa e la Juventus (1-1 all'andata). Con lui i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries come guardalinee, il serbo Srdjan Jovanovic quarto ufficiale di gara, quindi alla Var gli olandesi Pol van Boekel e Rob Dieperink. Ad arbitrare Bayer Leverkusen-Roma (all'andata 1-0 per i giallorossi all'Olimpico) sarà lo sloveno Slavko Vincic con i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic assistenti, il bosniaco Irfan Peljto quarto ufficiale di gara e gli sloveni Nejc Kajtazovic e Matej Jug alla Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 16-Mag-23 11:26