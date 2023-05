Calcio: Conference. Vogel “Fiorentina ci aggredirà, ci sarà da soffrire”

Lang: "Servirà un'altra partita perfetta" BASILEA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – "Domani sarà una giornata storica sia per noi che per la Fiorentina perché nessuna delle due è stata mai in finale in questa competizione. Mi aspetto una squadra viola che inizierà con una piccola pressione in avanti essendo in svantaggio e dovendo recuperare il gol di differenza dell'andata. Loro cercheranno di determinare la gara fin dall'inizio e ci attaccheranno in maniera veemente". Lo ha detto il tecnico del Basilea Heicko Vogel, alla vigilia del ritorno della semifinale di Conference League contro la Fiorentina. "Penso che sarà una gara diversa da quella della scorsa settimana – ha aggiunto Vogel – Abbiamo un piccolo vantaggio ma non abbiamo fatto niente. Mi aspetto una partita molto difficile, anche da un punto di vista tattico, diversa dall'andata, dovremo soffrire. La Fiorentina cercherà di fare di tutto per ribaltare la situazione, noi dobbiamo difenderci nella maniera corretta, opporre resistenza ed avere un'altra giornata perfetta come all'andata, cosa che ci permetterebbe di vincere nuovamente". In conferenza stampa anche il difensore Michael Lang: "Spesso abbiamo dovuto ribaltare il risultato mentre stavolta partiamo da una situazione di vantaggio. Servirà però un'altra partita perfetta, dobbiamo giocare con passione e dare tutti il 100%". "Cabral? E' un ottimo giocatore, molto pericoloso, come ha dimostrato all'andata – ha aggiunto Vogel – Speriamo di riuscire a contenerlo. A Basilea ha fatto molto bene ed è diventato famoso, questo è stato per lui un trampolino di lancio. Sicuramente riceverà l'accoglienza che merita". "Possiamo fare qualcosa di storico, con i compagni ci siamo detti che se riusciremo a vincere i nostri nomi saranno ricordati anche tra 50 anni – ha concluso Lang -. E' una di quelle giornate che può farti entrare nella storia, questo ci dà responsabilità ma anche grande entusiasmo. Siamo un pò tesi, ma penso sia normale". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 17-Mag-23 14:05