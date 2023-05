Calcio: Europa League. Xabi Alonso “Semifinale non ci basta”

"Ho imparato molto da Mou ma al fischio di inizio non ci sono amici" LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – "A Roma è stata una partita molto combattuta, equilibrata, e ci aspettiamo lo stesso domani. Siamo contenti di aver raggiunto le semifinali, ma vogliamo di più". Xabi Alonso ci crede e con lui tutto il Bayer Leverkusen, pronto a ribaltare lo 0-1 dell'Olimpico e strappare un biglietto per la finale di Europa League. "L'esperienza dell'andata ci aiuterà, serviranno intensità, passione e difendere bene – continua il tecnico spagnolo – La Roma è forte ma daremo tutto fino all'ultimo secondo e col sostegno dei nostri tifosi possiamo farcela. Speriamo di vivere una notte storica". Rispetto alla gara dell'Olimpico "dobbiamo segnare, è questa la cosa principale. Loro hanno un piccolo vantaggio ma vogliamo lottare per andare in finale. Mourinho? Sembra uno scherzo del destino giocare una semifinale europea contro un mio ex allenatore dal quale ho imparato moltissimo, vederlo lì dall'altra parte sarà speciale, prima della partita ci abbracceremo ma poi non ci sono amici". Per Florian Wirtz, stella del Bayer, "è la partita più importante della stagione. Stiamo bene e daremo tutto. Dobbiamo far muovere la difesa, creare occasioni e sfruttarle. Non abbiamo bisogno di miracoli, dobbiamo solo dimostrare di che pasta siamo fatti e portare in campo la nostra qualità. Possiamo ribaltare il risultato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Mag-23 14:18