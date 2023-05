Ciclismo: Giro2023. Altri 4 corridori Soudal Quick-Step out per Covid

Positivo anche Stefano Gandin (Corratec-Selle Italia) che si ritira VIAREGGIO (ITALPRESS) – Non c'è pace per il Giro d'Italia, che continua a perdere pezzi causa Covid. E li perde in particolare la Soudal Quick-Step che – dopo Remco Evenepoel costretto ad alzare bandiera bianca domenica mentre era in maglia rosa – annuncia che altri 4 corridori sono risultati positivi: abbandonano la corsa Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke e Matteo Cattaneo. "Dopo la positività di Remco domenica sera, abbiamo avuto altri due corridori che lunedì mattina non si sentivano bene, ma sono risultati negativi ai test antigenici – fa il punto il medico del team, Toon Cruyt – Pertanto i sette corridori rimasti sono stati sottoposti ai test PCR, i cui risultati hanno dimostrato che in quattro erano positivi. Continueremo a monitorare e a portare avanti il nostro protocollo di controlli sui tre corridori e sui membri dello staff che rimangono in gara". Lascia causa Covid anche Stefano Gandin del team Corratec-Selle Italia: "Dopo alcuni sintomi riconducibili ad un'infezione virale riscontrati nella serata di ieri, si è deciso per un preventivo isolamento, dati i numerosi casi di Covid-19 riscontrati tra gli atleti del Giro d'Italia – si legge in una nota del team – Nella mattinata di oggi Stefano è stato sottoposto ad un tampone antigenico per verificare la sua positività di un'eventuale infezione al Covid-19. Purtroppo il tampone è risultato positivo e, valutate le condizioni cliniche, il dottor Paolo Raugei insieme ai direttori sportivi Serge Parsani, Francesco Frassi e Fabiana Luperini, hanno deciso che non sarebbe stato in grado di continuare la competizione per evitare complicazioni ulteriori a breve e lungo termine". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Mag-23 09:49