Calcio: Psg. Ex Roma Marquinhos rinnova, a Parigi fino al 2028

Il difensore brasiliano, a Parigi dal 2013, è terzo nella classifica di presenze del club PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain e Marquinhos insieme fino al 2028. Il club parigino, infatti, ha ufficializzato il rinnovo del contratto dell'ex difensore della Roma. Proprio dalla società giallorossa, nel 2013, il 29enne brasiliano è arrivato al club del Parco dei Principi con cui ha vinto 7 campionati, 6 coppe francesi e altrettante coppe di Lega, più 7 supercoppe nazionali. Marquinhos è il terzo giocatore con più presenze nella storia del club: 405 le sue partite, meglio di lui soltanto l'italiano Marco Verratti, suo compagno di squadra, con 413 e Jean-Marc Pilorget (435). Capitano dal 2020 dopo l'addio di Thiago Silva, il brasiliano dice: "Sono molto felice e orgoglioso di annunciare questo rinnovo. Questo è un momento speciale per me. Il Psg mi ha sempre dato fiducia e anch'io ho un'enorme fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme". "Siamo molto felici che Marquinhos resti con noi – le parole del presidente Nasser Al-Khelaïfi -. Ricordo quando arrivò da noi a 19 anni dimostrando subito grande dedizione e mentalità vincente. Il suo impegno e il suo talento sono eccezionali e credo che insieme continueremo a vincere per il Psg". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 19-Mag-23 14:39