Calcio: Striscione contro Dimarco, giocatore si scusa con tifosi Milan

Dopo il derby di Champions l'esterno nerazzurro si era lasciato ad andare ad alcuni cori contro i tifosi rossoneri MILANO (ITALPRESS) – Uno striscione di minacce e le scuse del giocatore. Il derby di Champions tra Inter e Milan il suo verdetto lo ha emesso tre giorni fa ma non è ancora finito. "Dimarco pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare". Questa la scritta che è stata fatta trovare sotto casa di Federico Dimarco, difensore dell'Inter che, al termine della vittoria nel derby di Champions che ha mandato la squadra di Inzaghi in finale, si è lasciato andare ad alcuni cori contro i tifosi del Milan. Preoccupante la replica con le minacce contenute nello striscione. Nella notte lo stesso Dimarco ha preso posizione su Instagram, cercando di chiudere la vicenda con le scuse per il suo comportamento post-derby. "Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi", ha scritto il giocatore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 19-Mag-23 08:51