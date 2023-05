“Fuoriserie”: in libreria tre storie di campionesse paralimpiche

Dall’autrice di Storie della buona notte per bambine ribelli, Elfi al quinto piano e Ho un fuoco nel cassetto, le storie di tre campionesse delle paralimpiadi: Bebe Vio, Tatyana McFadden, Zahara Nemati

Arriva oggi 19 maggio 2023 in Italia la raccolta FUORISERIE, ideata da Francesca Cavallo e scritta insieme a Arianna Giorgia Bonazzi, dedicata alle campionesse delle Paralimpiadi.

Il libro racconta le storie di tre campionesse delle paralimpiadi: Bebe Vio, Tatyana McFadden, Zahara Nemati.

La donna più veloce del mondo racconta la storia della campionessa paralimpica russo-americana Tatyana McFadden, nata con la spina bifida e che ha trascorso i primi sei anni della sua vita in un orfanotrofio in Russia, senza neanche una sedia a rotelle per potersi spostare. Dopo l’adozione e il trasferimento negli USA, McFadden scopre lo sport e scopre di essere veloce sulla sedia a rotelle. Ha vinto 17 medaglie alle Paralimpiadi ed è considerata la donna più veloce del mondo. Le illustrazioni sono di Luis San Vicente.

In guardia! è la storia di Bebe Vio, schermitrice da quando aveva cinque anni, colpita a undici anni dalla meningite, ha subito l’amputazione degli avambracci e delle gambe. Con la sua determinazione, non solo è tornata a fare scherma, ma è diventata campionessa mondiale e icona pop. Le illustrazioni sono di Irma Ruggiero.

L’arciera ha come protagonista la campionessa iraniana Zahra Nemati, cintura nera di Taekwondo, costretta ad abbandonare le arti marziali per un incidente avvenuto nel 2003. Dopo un breve periodo di smarrimento, scopre il tiro con l’arco e diventa la prima donna iraniana a vincere una medaglia d’oro alle Paralimpiadi o alle Olimpiadi. Le illustrazioni sono di Valentina Toro.

Con questo progetto Francesca Cavallo affronta il tema della disabilità raccontata ai bambini, narrando le storie delle protagoniste nella loro quotidianità, mentre scendono e salgono da una sedia a rotelle, si mettono o tolgono gli arti prostetici, nella convinzione che le persone normodotate e le persone disabili abbiano pari dignità e che la disabilità non sia un fatto da nascondere o da temere.

Francesca Cavallo

(Taranto, 1983) è scrittrice, attivista, imprenditrice. È una delle voci più innovative nel panorama della letteratura per ragazzi, autrice di 12 libri per bambini, tra cui la serie best seller mondiale Storie della buonanotte per bambine ribelli e il romanzo Elfi al quinto piano. Nel 2018, ha ricevuto il Publisher’s Weekly StarWatch Award 2018. I suoi libri hanno venduto più di 6 milioni di copie e sono stati tradotti in 50 lingue. Francesca Cavallo è la fondatrice e CEO di Undercats, un’azienda media con la missione di aumentare in modo radicale la diversità nei libri per bambini.