Volley: A1 donne. Firenze, arriva Beatrice Agrifoglio

Completerà il reparto delle palleggiatrici FIRENZE (ITALPRESS) – Il Bisonte Firenze completa il reparto delle palleggiatrici aggiungendo un pizzico di toscanità al roster: alla corte di Carlo Parisi arriva la ventinovenne regista di San Sepolcro Beatrice Agrifoglio, che dopo un lungo girovagare per l'Italia torna a giocare nella sua regione a distanza di tredici anni dall'ultima volta. Agrifoglio, che proviene dalla Cuneo Granda San Bernardo e che vestirà la maglia numero 19, condividerà le chiavi della regia de Il Bisonte con Ilaria Battistoni, e incrementerà la quota toscana del roster andando ad aggiungersi alla livornese Emma Graziani. Un rinforzo di qualità e di esperienza per coach Carlo Parisi: la palleggiatrice biturgense ha già alle spalle diversi anni di carriera in serie A1, ha vinto lo scudetto a Casalmaggiore nel 2015 e soprattutto è animata da una grande voglia di riscatto dopo una stagione condizionata in larga parte dall'infortunio al tendine del retto femorale sinistro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 19-Mag-23 14:32