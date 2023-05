Calcio: Roma. Dall’Inghilterra “Mourinho è prima scelta Psg”

Stando al "Mail", i francesi vogliono il tecnico portoghese al posto di Galtier LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Interrogato sull'argomento ha risposto a modo suo ("Se mi hanno cercato vuol dire che non mi hanno trovato, perchè non hanno parlato con me") ma Josè Mourinho resta la prima scelta del Paris Saint Germain per la prossima stagione. Secondo il "Daily Mail", il futuro di Galtier è segnato, che vinca o meno la Ligue 1, e in cima alla lista dei candidati alla panchina dei francesi c'è lo Special One, che dopo aver guidato la Roma alla vittoria della Conference sogna il bis in Europa League. Il tecnico portoghese ha ancora un anno di contratto con i giallorossi ma nello spogliatoio, riporta ancora il "Mail", sarebbe sempre più diffusa la convinzione che a fine stagione le strade si separeranno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Mag-23 10:03