Calcio: Serie A. Gasperini “Essere a quota 61 straordinario,noi con big”

"Esagerati certi traguardi richiesti, tre punti importanti per l'Europa", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO (ITALPRESS) – "L'Atalanta ha sempre cercato di fare il massimo. Ringrazio i giocatori per aver fatto 61 punti, in una stagione con traguardi richiesti e forse esagerati. Abbiamo sempre combattuto con le big, non è ancora consolidata l'Europa, ma i 3 punti di oggi sono importanti". Lo ha dichiarato l'Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 3-1 contro il Verona. "L'Europa? A me è mancata molto dopo 5 anni consecutivi, come a tutto l'ambiente. Ti aiuta a crescere e a capire come è il calcio fuori dall'Italia. Gli infortuni? Zappacosta si è fatto una distorsione alla caviglia: vedremo in settimana. Per Boga sarà difficile il rientro, mentre gli altri sono infortuni di lungo corso". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/ari/red 20-Mag-23 21:08