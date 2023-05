Calcio: Serie A. Zaffaroni “Il Verona deve crederci fino alla fine”

"Non dobbiamo farci condizionare dai risultati degli altri", dice il tecnico dell'Hellas BERGAMO (ITALPRESS) – "La salvezza si complica? Siamo sempre stati bravi a non farci condizionare, dobbiamo continuare a fare così fino alla fine. Dobbiamo recuperare energie e avere fiducia, dobbiamo prepararci bene per la prossima gara, sarà un match difficile come tutti, servirà lo spirito giusto". Lo ha dichiarato Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, in conferenza stampa. Dopo la sconfitta per 3-1 in casa dell'Atalanta. "Stavamo facendo una buona partita contro un ottimo avversario. Nel secondo tempo la partita era in controllo – ha spiegato -, c'è stato questo episodio di Montipò che può succedere, capita a tutti i portieri del mondo. Il terzo gol è arrivato perché eravamo un po' frastornati, è l'unico aspetto negativo, rimanere dentro la partita è fondamentale. Abbiamo creato i presupposti per pareggiare la partita, ma non ci siamo riusciti". Verona che resta terzultimo a quota 30 punti in compagnia dello Spezia che domani sarà impegnato nello scontro diretto in casa del Lecce che di punti ne ha 32. "C'è un po' di stanchezza – ammette Zaffaroni -. È logico che devi lasciare qualcosa in una rincorsa del genere. L'abbiamo fatta solo noi, da questo punto di vista paghi qualcosa, soprattutto in termini di stanchezza nervosa, però è logico che ora bisogna tirare fuori tutte le energie. Tabelle e pronostici negli ultimi campionati sono stati smentiti, inutile stare a spendere energie". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS) pia/ari/red 20-Mag-23 21:16