Calcio: Torino. Juric influenzato, Paro “Battere viola per 8° posto”

Il tecnico croato contro la Fiorentina dovrebbe andare regolarmente in panchina TORINO (ITALPRESS) – Alla vigilia della sfida fra Torino e Fiorentina è il vice di Ivan Juric, Matteo Paro, a presentarsi ai giornalisti per la rituale conferenza della vigilia: "Il mister ha soltanto un po' di febbre, ma domani non dovrebbero esserci problemi", ha spiegato il vice del tecnico croato, che ha quindi parlato della terza sfida stagionale contro i viola, dopo la gara di andata in campionato e lo scontro nei quarti di Coppa Italia. "Con la Fiorentina abbiamo sempre fatto delle belle partite. La squadra di Italiano ha dimostrato di saper mantenere una certa continuità di rendimento, come dimostra anche il loro percorso in Europa. Le partite di Conference League sono le più difficili, perché c'è poco tempo a disposizione per recuperare le forze in vista del campionato, quindi mi aspetto che domani facciano dei cambi di formazione. Ma loro hanno a disposizione diverse soluzioni di livello, perciò mi aspetto una partita difficile, nonostante il loro impegno in coppa". La partita contro i viola sarà anche uno scontro diretto per l'ottavo posto, obiettivo dichiarato dallo stesso Juric per questo finale di stagione. "Vogliamo l'ottavo posto e vincere domani ci permetterebbe di fare un bel passo avanti verso questo traguardo. Viceversa, qualora dovesse andarci male domani, i sei punti rimanenti potrebbero non contare". Il vice di Juric ha quindi fatto il punto sulla situazione legata all'infermeria, compreso il recupero di Sanabria: "L'unico ancora out è Radonjic, che non ha ancora superato il suo problema muscolare, speriamo di averlo a disposizione per le prossime partite. Tutti gli altri sono a disposizione, compreso Sanabria, che domani potrebbe anche giocare dall'inizio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/ari/red 20-Mag-23 19:12