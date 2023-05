Calciomercato: ManUtd. Ten Hag “Rashford? Vuole rimanere”

"Troveremo un accordo", dice fiducioso il tecnico sul rinnovo MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Marcus vuole rimanere e noi vogliamo che resti, per cui penso che troveremo un accordo". Erik Ten Hag tranquillizza i tifosi del Manchester United sulla trattativa per il rinnovo del 25enne attaccante, cresciuto nel vivaio dei Red Devils e che fin qui sta disputando la sua miglior stagione in carriera con tanto di 29 gol fra campionato e coppe. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Mag-23 13:31