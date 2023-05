Rugby: Lamaro, Negri e Cannone convocati in World XV contro Barbarians

Avrà una componente azzurra il match in programma a Twickenham il 28 maggio ROMA (ITALPRESS) – Avrà una componente azzurra il match tra la selezione World XV e i Barbarians in calendario a Twickenham il prossimo 28 maggio. Nella selezione guidata da Steve Hansen, ex ct degli All Blacks, sono stati convocati Michele Lamaro – capitano della Nazionale – Sebastian Negri e Niccolò Cannone. I tre giocatori Azzurri, in forza al Benetton Rugby, raggiungeranno Londra nella giornata di lunedì per iniziare la marcia di avvicinamento verso la partita contro la squadra che sarà guidata da Eddie Jones. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/mc/com 20-Mag-23 15:46