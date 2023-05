Volley: Champions donne. VakifBank sul tetto d’Europa con super Egonu

L'azzurra, che nella prossima stagione indosserà la maglia di Milano, realizza 39 punti TORINO (ITALPRESS) – C'è anche un po' d'Italia sul tetto d'Europa. La finale della Champions League femminile di volley, giocata al Pala Alpitour di Torino, incorona ancora una volta il VakifBank Istanbul allenato da Giovanni Guidetti e con Paola Egonu in campo: 3-1 nel derby di finale tutto turco contro l'Eczacibasi, con parziali di 27-25, 25-17, 32-25, 25-17. Il VakifBank – 13 successi negli ultimi 14 confronti europei contro l'Eczacibasi – alza dunque al cielo la sua sesta Champions, la quarta delle ultime sei assegnate: solo Novara (nel 2019 contro l'Imoco) e Conegliano (due anni fa battendo in finale proprio la squadra turca) sono riuscite a spezzarne il monopolio. Per Egonu, che a fine stagione tornerà in Italia per indossare la maglia di Milano, un bottino personale di 39 punti e la sua terza Champions con il VakifBank. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/mc/red 20-Mag-23 20:34