Basket: Nba. Lakers ancora ko, Denver ad un passo dalle Finals

I Nuggers vincono anche gara-3 della finale della Western Conference, 37 punti di Murray NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Denver ad un passo dalle Finals di Nba. I Nuggets hanno ormai in mano la serie di finale della Western Conference contro i Los Angeles Lakers, avendo vinto anche gara-3 per 119-108. Denver dunque sul 3-0 al termine di un match che ha visto il canadese Murray grande protagonista con 37 punti (top-scorer); tra i californiani, 28 di Davis. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 21-Mag-23 10:24