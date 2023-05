Calcio: Abodi “Impegno a crescita divisione paralimpica e sperimentale”

Il ministro per lo sport e i giovani "Tutti hanno il diritto di poter giocare" FIRENZE (ITALPRESS) – "Per noi è un imperativo categorico che ci siano sempre di più ragazze e ragazzi, bambine e bambini, che possano, qualsiasi siano le loro condizioni, e qualunque sia il loro genere, avere il diritto di poter giocare a calcio, e questo per noi è il senso dell'impegno e della responsabilità. Quanto avvenuto in questi ultimi due giorni a Coverciano è il calcio migliore a tutti i livelli, specialmente grazie ai 450 bambini coinvolti e a quanti riusciremo a coinvolgere in futuro". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, intervenendo in video collegamento durante una iniziativa svoltasi all'interno dell'evento 'Il calcio è di tutti', ovvero la finale Dpcs a Coverciano. "Tutto il nostro impegno sarà indirizzato per veder crescere il calcio paralimpico e sperimentale e ringrazio per quanto fatto fino ad oggi dal presidente Franco Carraro e dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina – ha aggiunto il ministro Abodi – Noi dobbiamo prenderci l'impegno per il futuro, io per primo, perché oggettivamente sono stato poco presente, vorrei esserlo di più e mi impegno oggi davanti a voi perché il governo sia più presente, come è doveroso che sia, davanti a questi ragazzi e ragazze, e soprattutto alle loro famiglie. Un abbraccio va proprio alle famiglie che vivono ogni giorno una condizione con grande onore e dignità, e con molto più sorriso di quanto si possa immaginare". Abodi ha poi concluso: "La Federcalcio vive momenti di cronaca che non sempre sono edificanti per i comportamenti di qualcuno ma cerchiamo di far prevalere anche un'immagine come quella che sto vedendo oggi io" a Coverciano. "Non è possibile che abbiano la prevalenza soltanto le pagine un po' grigie. Questa è una pagina dorata, di valori al più alto livello: mi auguro che tutti se ne rendano conto e la valorizzino, perché è un patrimonio inestimabile". – foto Image – (ITALPRESS). xb8/mc/red 21-Mag-23 13:45