Calcio: Salernitana. Candreva “Percorso di crescita non è finito”

L'esterno granata: "Stagione positiva, abbiamo meritato la salvezza" ROMA (ITALPRESS) – "È stata una stagione positiva, ce la siamo meritata. La Salernitana sta facendo un importante percorso di crescita, che però non è finito. Vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi". Parola di Antonio Candreva, 36enne esterno della Salernitana, che ha contribuito a suon di prestazioni e gol alla salvezza aritmetica dei granata, obiettivo che gli vale il rinnovo automatico di un altro anno. "Sono contento di ciò che ho fatto, sono venuto a Salerno con grandissimo entusiasmo – spiega l'ex Lazio e Inter a 'La Gazzetta dello Sport' – Ho ancora voglia di divertirmi e migliorare. Amo il calcio, ho sempre fatto il mio lavoro con impegno totale ed è così anche adesso. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo sano e un bellissimo ambiente, componenti importanti per farmi rendere al meglio. Cos'è cambiato con Sousa è presto detto: "Abbiamo finalmente trovato continuità di risultati cercando di imporre il nostro gioco su ogni campo. In generale ci è mancata solo un po' di convinzione: alcuni pareggi sarebbero potuti essere vittorie, ma non siamo rimasti attaccati alla partita per 90 minuti». La Salernitana ha l'obiettivo di consolidarsi in A e di crescere anno dopo anno: "Abbiamo tutte le carte in regola per fare questo percorso. La crescita deve avvenire per gradi e credo che questa società stia dimostrando di saper fare le cose nel modo giusto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Mag-23 10:06