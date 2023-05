Calciomercato: Barcellona. Obiettivo Ruben Neves del Wolverhampton

Secondo "Sport" il trasferimento avverrebbe di fatto a costo zero BARCELLONA (ITALPRESS) – Il Barcellona sarebbe vicino all'ingaggio di Ruben Neves, centrocampista in forza al Wolverhampton. Secondo il quotidiano spagnolo "Sport" il trasferimento in blaugrana avverrà di fatto a costo zero per i neo campioni di Spagna, come parziale contropartita per Ansu Fati. Il nazionale portoghese sembrerebbe aver definitivamente rifiutato le offerte ricevute da Arsenal e Manchester United per giocare nella Liga dalla prossima stagione. Rúben Neves, 26 anni, si è unito al Wolverhampton nel 2017 e ha un contratto fino al 2024. Al termine della partita giocata sabato con l'Everton, l'ex giocatore del Porto ha intensificato le voci sul suo trasferimento dichiarando che "vorrebbe giocare in Champions League". Ecco allora il Barcellona all'orizzonte, col Wolverhampton che offrirebbe 30 milioni di euro e Ruben Neves per garantirsi l'ingaggio di Ansu Fati. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/xd6/glb/red 21-Mag-23 16:25