calciomercato: ManCity. Guardiola sulle tracce di Kimmich

Il club inglese ha messo nel suo mirino il nazionale tedesco del Bayern Monaco MANCHESTER (ITALPRESS) – Secondo indiscrezioni fornite dal "Mirror", il Manchester City di Guardiola sarebbe sulle tracce di Kimmich, nazionale tedesco in forza al Bayern Monaco. I Citizens sembrerebbero disposti a utilizzare João Cancelo per garantirsi il jolly tedesco. L'opzione di riscatto di Joao Cancelo, in prestito ai bavaresi fino al termine della stagione, si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Sotto contratto con la squadra di Guardiola fino al 2027, l'ex Juventus ha giocato 20 partite con il Bayern Monaco segnando un gol e fornendo sei assist, mentre nella prima metà della stagione, con la casacca del City, ha segnato due gol e fornito 2 assist in 19 partite disputate. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/xd6/glb/red 21-Mag-23 16:22